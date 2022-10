In der Messe Bozen dreht sich alles um Tourismus

„Seit 45 Jahren ist die ,Hotel' wichtiger Wegbegleiter für den Tourismus in Südtirol“, betonte am Montag Armin Hilpold, Präsident des Messe Bozen, anlässlich der Eröffnungsfeier.Heuer stehen 4 Themen im Fokus: Innovation, Food (Lebensmittel), Architektur und Digitalisierung – alles unter dem Dach der Nachhaltigkeit, jeder Tag ist einem Thema gewidmet.Doch die Messe will darüber hinaus auch Antworten auf die drängendsten Fragen der Branche geben. „Es geht auch um die aktuellen Herausforderungen wie die Energiekrise und den Personalmangel. Damit will ,Hotel 2022' fit machen für die Herausforderungen von heute und für den Gast von morgen“, unterstrich Armin Hilpold.Nach dem Eröffnungstag, der der Innovation gewidmet war, liegt der Schwerpunkt am heutigen Dienstag auf dem Thema Lebensmittel. Passend dazu findet heute die traditionelle Fachtagung zum Urlaub auf dem Bauernhof des Südtiroler Bauernbund statt, bei der es unter anderem um das Thema Tierwohl geht.Zudem wird der Wirtschaftsdienstleister IDM Südtirol in einer Diskussionsrunde über Regionalität und Konsumtrends in der Gastronomie sprechen lassen. Das „Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung“ hingegen wird mit einer illustren Gesprächsrunde über vegetarische Trends und Möglichkeiten auf der Speisekarten diskutieren.Die kulinarischen Botschafter Südtirols werden heute mit einem eigenen Köchetag gewürdigt, wobei besonders der Nachwuchs ins Rampenlicht gerückt wird.Am Mittwoch dreht ich dann alles um Hotelarchitektur, Design, Inneneinrichtung sowie Um- und Ausbau. So hat die Architekturstiftung zum Beispiel eine Veranstaltung über nachhaltige Architektur–Konzepte im Tourismus organisiert, wo 3 außergewöhnliche Projekte vorgestellt werden, während die Klimahausagentur darüber referiert, wie man ein Hotel energieeffizient machen kann.Am letzten Messetag geht es vor allem darum, wie man mit neuen Technologien Beherbergungsbetriebe effizienter machen kann. Zu diesem Thema finden gleich 2 Podiumsdiskussionen statt.Am Donnerstag lässt zudem der Südtiroler Köcheverband anlässlich des internationalen Tag der Köche mit einem weiteren Highlight aufhorchen und hat 3-Sterne-Koch Norbert Niederkofler auf die Veranstaltungsbühnn geladen.Nicht zu vergessen: Am Mittwoch und Donnerstag präsentieren sich auch die Freien Weinbauern Südtirols im Rahmen der „Vinea Tirolensis“.