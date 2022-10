Internetausfall soll demnächst behoben werden

Gegen 9 Uhr Früh kam es am Mittwoch durch Grabungsarbeiten zu einem Dienstausfall – ein Glasfaserkabel wurde gekappt. Dies führt zu einer Unterbrechung der Dienste im Bereich Pustertal, Eisacktal und Wipptal (STOL hat berichtet). Auch Teile des Mobilfunknetzes sind betroffen.Die Störung an den betroffenen Standorten werde derzeit und in Kürze behoben, einige Standorte im Eisacktal bleiben vorerst außer Betrieb, teilte der Betreiber Infranet am Donnerstagvormittag mit.„Die Arbeitsteams sind vor Ort und die Dienste sollten um 10.30 Uhr wieder zur Verfügung stehen.“