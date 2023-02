Italien: Benzinpreis stabilisiert sich, Preis für Diesel sinkt

Benzin und Diesel im Schnitt unter 1,90 Euro

Entspannung auf dem seit Wochen stark angespannten Treibstoffmarkt ist in Sicht: Nachdem der internationale Ölpreis zurückgegangen ist, hat der italienische Öl- und Gaskonzern Eni auch die Preisempfehlungen für Treibstoffe um 2 Cent nach unten korrigiert. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Betrachtet man die Preise für Kraftstoffe im italienweiten Schnitt im Zeitraum von Freitag bis zum heutigen Montag, zeigt sich: Der Dieselpreis ist gesunken, während sich der Preis für Benzin stabilisiert hat.Laut der von „Quotidiano Energia“ vorgenommenen Auswertung der Daten, die von den Betreibern an die Preisbeobachtungsstelle Mimit übermittelt wurden und am Sonntag um 8 Uhr aktualisiert wurden, liegt der Durchschnittspreis für Benzin bei Selbstbedienung bei 1,866 Euro pro Liter, wobei die verschiedenen Marken zwischen 1,861 und 1,875 Euro pro Liter liegen.Der Durchschnittspreis für Diesel bei Selbstbedienung ist auf 1,844 Euro pro Liter gesunken (gegenüber 1,848), mit Durchschnittspreisen zwischen 1,833 und 1,852 Euro pro Liter.Wer sein Auto mit Benzin betanken lässt, zahlt durchschnittlich 2,007 Euro pro Liter, wobei die Preise zwischen 1,950 und 2,077 Euro pro Liter schwanken. Der Durchschnittspreis für Diesel sinkt auf 1,988 Euro pro Liter (gegenüber 1,993), wobei die Preise in den Tankstellen zwischen 1,922 und 2,055 Euro pro Liter liegen.