Jemandem privat Geld leihen: So vermeiden Sie Probleme mit dem Staat

„Das geht doch den Staat nichts an, wenn ich meinem Sohn einige Tausender fürs neue Auto leihe oder einem Freund mit einer kleinen Summe aus der Patsche helfe“: So denken viele – und liegen damit falsch. Denn die Steuerbehörde kontrolliert ständig größere Geldflüsse. Wer bei einer möglichen Kontrolle Probleme vermeiden will, sollte daher einige Details beachten.