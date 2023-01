Junge Wirtschaft: „Fachkräftemangel entgegenwirken“

„Duale Ausbildung ist wichtig“

Der Jungen Wirtschaft gehören Vertreter der Jugendorganisationen Junghandwerker im lvh, Südtiroler Bauernjugend (SBJ), Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ), Junge im hds und die Jungunternehmer im Unternehmerverband Südtirol an.In einer gemeinsamen Kampagne wollen sie für eine bessere Zukunft sorgen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Letzterer ist für Südtirols Unternehmen zu einer großen Herausforderung geworden. Passende Mitarbeiter zu finden wird immer anspruchsvoller. Gute Fach- und Führungskräfte sind rar. Gleichzeitig haben sich die Erwartungen der Bewerber entscheidend verändert, heißt es in einer Aussendung des hds.Von dem Erfolg der Kampagne überzeugt zeigte sich Federico Giudiceandrea, Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings: „Primäres Ziel ist es, die duale Ausbildung zu stärken, um durch einen früheren Arbeitseintritt dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“Auch Landesrat Phillipp Achammer unterstrich die Bedeutung der dualen Ausbildung: „Sie ist ein wichtiges Standbein unseres Schulsystems und bietet den Unternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiter längerfristig an den Betrieb zu binden und auch selbst auszubilden.“Dem pflichtete auch Priska Reichhalter, Mitglied im Landesausschuss der Junghandwerker bei: „Für den Erfolg des dualen Ausbildungssystems spricht die parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Das Handwerk lebt von dualer Ausbildung!“Durch die ideale Verbindung von Theorie und Praxis können die jungen Menschen optimal nach den Bedürfnissen am Arbeitsmarkt ausgebildet werden. „Mit dem Abschluss einer dualen Ausbildung haben Jugendliche beste Berufschancen, denn sie kennen nicht nur die Theorie, sondern konnten bereits Praxiserfahrung sammeln. Es ist wichtig, dass die Vorteile der dualen Ausbildung nun auch in einer eigenen Imagekampagne kommuniziert werden“, hob Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, abschließend hervor.Zielgruppe sind Mittelschüler und JugendlicheDie Kampagne wird finanziell vom Südtiroler Wirtschaftsring (swrea), der Handelskammer Bozen, sowie der Provinz Bozen unterstützt und umfasst Videos für die sozialen Medien, die auf den jeweiligen Kanälen der Jugendverbände veröffentlicht werden, sowie Citylight Poster, welche bereits in ganz Südtirol präsent sind.Zielgruppe sind die Mittelschüler und Jugendliche, die vor der Berufsentscheidung stehen.