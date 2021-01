„Lotteria Italia“: 5 Millionen Euro gehen nach Pesaro

Südtirol ging leider, was die 5 Hauptpreise angeht, leer aus.Der Hauptgewinn der italienischen Lotterie in Höhe von 5 Millionen Euro ging an den Schein E409084, der in Pesaro in den Marken verkauft wurde.Der 2. Preis in Höhe von 2 Millionen Euro hingegen ging an den Coupon G 162904, erstanden in Prizzi in Sizilien.Den 3. Preis in Höhe von einer Million Euro gewann das Los A 066635, verkauft in San Gallicano im Latium nahe Rom.Der 4. Preis in Höhe von 500.000 Euro ging an den Coupon D 114310, (Altavilla Irpina in der Provinz Avellino) und der 5. und letzte Hauptpreis in Höhe von 250.000 Euro ging an den Coupon A 211417, der in Cavarzere im Veneto verkauft wurde.Laut der staatlichen Glücksspielgesellschaft wurden dieses Mal mit 4, 6 Millionen um ein Drittel weniger Lose verkauft als im vergangenen Jahr. Da waren es noch 6,7 Millionen Lose. Schuld daran sei wohl die Coronakrise.

