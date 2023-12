„Made in Italy“: Das sind die umsatzstärksten Qualitätsprodukte

Käse macht Milliardenumsätze

Südtirols Qualitätsprodukte mischen ganz oben mit

580.000 Beschäftigte

Unterschied Dop und Igp ■ Dop (Denominazione di Origine Protetta): Geschützte Ursprungsbezeichnung für (landwirtschaftliche) Produkte, deren ureigener Qualitätscharakter wesentlich von dem Gebiet, in welchem sie produziert werden, abhängt. Dop-Produkte müssen in der angegebenen Region hergestellt, verarbeitet und veredelt werden, das heißt, alle Produktionsschritte erfolgen im entsprechenden Gebiet. ■ Igp (Indicazione Geografica Protetta): Geschützte geografische Angabe für (landwirtschaftliche) Produkte, die mit einer bestimmten Region in Verbindung gebracht werden. Igp-Produkte müssen in der angegebenen Region entweder hergestellt, verarbeitet oder veredelt werden, das heißt, es reicht nur ein Produktionsschritt im entsprechenden Gebiet vorzunehmen.

Jahr für Jahr werden in Italien mehr Produkte mit den Qualitätssiegeln Dop und Igp hergestellt. 2022 waren es laut dem Ismea-Qualivita-Bericht insgesamt 326 Erzeugnisse, welche zusammen einen Umsatz von 20,2 Milliarden Euro generierten. Dies entspricht 20 Prozent des Gesamtumsatzes des italienischen Agrar- und Lebensmittelsektors.Von den mehr als 20 Milliarden Umsatz entfallen rund 9 Milliarden Euro auf Lebensmittel und 11 Milliarden auf den Weinsektor. Bei den Lebensmitteln ist das mit Abstand umsatzstärkste Produkt der Hartkäse. Auf Platz Eins steht der Grana Padano Dop mit einem Umsatz von über 1,73 Milliarden Euro, gefolgt von Parmigiano Reggiano Dop mit 1,7 Milliarden Euro. Den dritten Platz belegt der Parmaschinken Dop (932 Millionen Euro).Beim Wein steht ganz oben bei den umsatzstärksten Erzeugnissen der Prosecco Dop mit 1,1 Milliarden Euro. Auch Platz 2 geht an einen Schaumwein: der Conegliano Valdobbiadene-Prosecco Dop.Die Südtiroler Erzeugnisse im Agrar- und Weinsektor sind ebenfalls weit vorne unter den umsatzstärksten Produkten zu finden.Bei den Lebensmitteln gehören vor allem der Südtiroler Speck Igp mit 117 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2022 und der Südtiroler Apfel Igp mit 80 Millionen Euro zu den 15 beliebtesten Produkten.Auch der Südtirol Wein Dop reiht sich mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro im Jahr auf Platz 9 der ertragreichsten Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung.195.000 Unternehmen mit insgesamt 580.000 Beschäftigten stellen in Italien Produkte mit Dop- bzw. Igp-Siegel her. Der Großteil der Erzeugnisse wird ins Ausland verkauft. Der Export hat dahingehend zwischen 2021 und 2022 um 8,3 Prozent zugenommen.