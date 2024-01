Matthias Moser sowie Maria und Toni Niederstätter geehrt

Starkes Wachstum unter Mosers Führung

Eine der wichtigsten Adressen im Bausektor

Seit 2017 steht der gebürtige Brunecker Matthias Moser an der Spitze der Eurocar Italia-Gruppe, der italienweit größten Autohandelsgruppe. Zu ihr gehören Marken wie Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche und Lamborghini. Angefangen hat Moser seine Karriere als Praktikant im Mutterhaus von Eurocar, der Porsche Holding in Salzburg, und arbeitete sich bis zum CEO empor.„Aufgefallen ist Moser durch das starke Wachstum, das Eurocar Italia unter seiner Führung hingelegt hat“, wie die Jury betont. Seit 2017, dem Jahr, in dem sie mit 5 Standorten in Friaul-Julisch-Venetien präsent war, hat die Eurocar Italia-Gruppe 11 bekannte Unternehmen übernommen, darunter 2023 in Südtirol das Porsche-Zentrum Auto Carrera sowie die Audi-Vertretung In Car.Heute ist Eurocar in Italien an 47 Standorten mit über 1900 Mitarbeitern vertreten und erwirtschaftete zuletzt rund 1,8 Milliarden Euro Umsatz.Bereits zum 19. Mal haben die „Dolomiten“ den „Manager des Jahres“ gesucht. Matthias Moser konnte sich dieses Mal gegen 7 starke Finalisten durchsetzen.Der Preis „Ein Leben für die Wirtschaft“ ging an Maria und Toni Niederstätter von der Niederstätter AG.Die Firma Niederstätter ist wohl jedem Südtiroler ein Begriff. Das liegt auch an der Gründerin, Maria Niederstätter, die als Paradebeispiel einer erfolgreichen Frau in einem Männerberuf gilt. 1974 hat sie mit dem Kauf einer Eisenwarenhandlung den Grundstein für die Niederstätter AG gelegt. Wenig später stieg ihr Bruder Toni mit ins Geschäft ein. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte: Das Familienunternehmen, das sich auf den Verkauf und die Vermietung von Baumaschinen spezialisierte, entwickelte sich zu einer der wichtigsten Adressen für den Bausektor in Italien. Heute beschäftigt die Niederstätter AG rund 100 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 45 Millionen Euro.Dabei vergaßen die Unternehmer aber nicht, andere an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen: Seit Jahren fördern und unterstützen sie regionale Kulturprojekte.Erfolgreich gemeistert haben Maria und Toni Niederstätter schließlich auch die Betriebsübergabe: Während andere daran scheitern, holten sie sich Experten ins Haus und haben die Übergabe an Tonis Kinder Manuel und Daniela über Jahre vorbereitet.Der Preis für das Lebenswerk wurde heuer zum neunten Mal vergeben.