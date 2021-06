Neue EU-Mehrwertsteuer-Regelung: Was ändert sich für Verbraucher?

Die Mehrwertsteuer wird an dem Ort abgeführt, an dem der Verbrauch der Waren und Dienstleistungen erfolgt.



Dank zweier neuer digitaler Plattformen, der einzigen Anlaufstelle (OSS) und der einzigen Anlaufstelle für den Import (IOSS), wird Unternehmen ein einfaches und einheitliches System für die Erklärung und Zahlung der Mehrwertsteuer bei grenzüberschreitenden Transaktionen mit EU-Kunden zur Verfügung gestellt.



Die digitalen Plattformen werden direkt für die Mehrwertsteuerverpflichtungen bei innergemeinschaftlichen Fernverkäufen von Waren und Verkäufen von Waren, die sich bereits im EU-Gebiet befinden, die von Steuerpflichtigen mit Sitz außerhalb der EU durchgeführt werden, sowie bei Fernverkäufen von Waren mit einem Wert bis zu 150 Euro, die aus Nicht-EU-Ländern importiert werden, verantwortlich sein.



Die Vorteile für Verbraucher



Verbraucher die in der EU einkaufen, müssen keine Mehrwertsteuerpflichten erfüllen. Die neuen Mehrwertsteuervorschriften zielen vielmehr darauf ab, eine einfachere und einheitlichere Besteuerung und Regelung für die von der Besteuerung Betroffenen zu gewährleisten.



Ab dem 1. Juli 2021 müssen für Waren mit einem Wert von bis zu 150 Euro, die aus Drittländern bezogen werden, keine zusätzlichen Zollgebühren gezahlt werden, sofern der Verkäufer im neuen Mehrwertsteuersystem registriert ist und die einheitliche Anlaufstelle für die Einfuhr (IOSS) nutzt.



Wenn der Verkäufer im neuen Mehrwertsteuersystem registriert ist und das IOSS-System nutzt, hat der Verbraucher Gewissheit über den Endpreis seiner Online-Einkäufe ohne unerwartete Kosten bei der Lieferung, unabhängig davon, ob die Waren aus der EU oder von außerhalb kommen. Andernfalls muss er die Mehrwertsteuer und möglicherweise einige Zollgebühren zahlen, die dem Spediteur für die Einfuhr in die EU in Rechnung gestellt werden.



„Der elektronische Handel hat es den Verbrauchern ermöglicht, in vollem Umfang vom Binnenmarkt zu profitieren, da er den Zugang zu einer großen Auswahl von Produkten und Dienstleistungen zum interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Nicht selten erlebten Verbraucher jedoch bei der Lieferung unangenehme Überraschungen, da sich der Endpreis des Produkts aufgrund von Einfuhrgebühren als höher herausstellte. Mit den neuen Mehrwertsteuerregeln profitieren Verbraucher von einer größeren Preistransparenz, vor allem aber von einem faireren Markt“, erklärt Monika Nardo, Koordinatorin des Europäischen Verbraucherzentrums Italien in Bozen.



Die Risiken für Verbraucher



Wenn Verbraucher Nicht-EU-Produkte von Shops kaufen, die nicht beim IOSS registriert sind, fallen möglicherweise zusätzlich zu dem zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preis die Mehrwertsteuer und andere zusätzliche Kosten an, die der Nicht-EU-Händler gegebenenfalls nicht im Voraus angegeben hat.



Der Erfolg des Onlinehandels, welcher Hand in Hand mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung geht, hat die Art und Weise, Handel zu betreiben und Einkäufe zu tätigen, grundlegend verändert. Mit den Covid-19-bedingten Einschränkungen schwang der Onlinehandel nochmals zu neuen Höhen auf. Durch die Modernisierung der europäischen Regeln für die Anwendung der Mehrwertsteuer (MwSt.) auf grenzüberschreitende Online-Transaktionen, welche von der EU-Richtlinie 2017/2455 vorgesehen sind, ergeben sich einige Neuigkeiten.Die europäischen Verbraucher müssen ihre Kaufgewohnheiten nicht umstellen, aber wenn sie auf Nicht-EU-Websites einkaufen, müssen sie auf den Endpreis des gekauften Produkts achten: Ab dem 1. Juli 2021 werden nämlich Waren auch mit einem Wert von unter 22 Euro, die aus Nicht-EU-Ländern kommen, der Zahlung der Mehrwertsteuer unterliegen. Damit wird der faire Wettbewerb zwischen EU- und Nicht-EU-Online-Verkäufern sowie zwischen Online-Shops und „realen“ Geschäften wiederhergestellt, eine Tatsache, die im Zusammenhang mit der durch Covid-19 verursachten Krise von noch größerer Bedeutung ist.