Neuer Export-Rekord für Südtirol

Wohin exportiert Südtirol?

Was exportiert Südtirol?

Der Wert der Ausfuhren erreichte von Oktober bis Ende Dezember 1,904 Milliarden Euro – ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem selben Zeitraum des Jahres davor, wie das Landesstatistikamt Astat mitteilt. Im Gesamtjahr kletterten die Exporte auf ein neues Allzeithoch von 6,948,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 3,5 Prozent gegenüber 2022.Die wichtigsten europäischen Zielländer im Jahr 2023 waren Deutschland (30,5 Prozent), Österreich (10,7 Prozent), Frankreich (5,6 Prozent), die Schweiz (5,1 Prozent), Spanien (3,3 Prozent) und die Niederlande (2,8 Prozent). Außerhalb Europas waren 9,9 Prozent der Ausfuhren für den amerikanischen und 6,7 Prozent für den asiatischen Markt bestimmt.Im Jahr 2023 hielten die Maschinen und Anlagen (17,4 Prozent) den größten Anteil an den Exporten. Es folgten die Nahrungsmittel und Getränke (16,8 Prozent) sowie die Grundmetalle und Metallerzeugnisse (14 Prozent). Land- und forstwirtschaftliche Produkte und elektrische Ausrüstungen waren ebenfalls 10,3 bzw. 13,1 Prozent am Gesamtvolumen sehr gefragt.