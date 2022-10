Neuer Präsident der Speiseeishersteller im hds gewählt: „Weiterhin auf höchste Qualität setzen!“

Die Vizepräsidentin der Speiseeishersteller im hds, Elisabeth Stolz. - Foto: © hds

Die Mitglieder des Vorstandes sind: Martin Kaufmann und Antonio Munaretto (Eisdiele Sabine in Meran), Christian Zanella (Eisdiele Eccetera in Bozen), Andrea Fogli (Eisdiele Mario in Bozen), Marco Fogli (La Bottega del gelato in Bozen), Rosmarie Ferlito (Eisdiele Ortler in Schlanders), Elisabeth Stolz (Hubenbauer in Vahrn) und Walter Job (Eisdiele Brivido in Bozen). Einstimmig zum Präsidenten gewählt wurde Marco Fogli, während Elisabeth Stolz Vizepräsidentin ist.Im Mittelpunkt der Versammlung standen der Personalmangel und die Energie- und Rohstoffpreise – 3 große Herausforderungen, mit denen sich die Berufsgruppe aktuell auseinandersetzen muss. Ein großes Anliegen ist auch der gute Austausch mit dem Hygienebereich der Sanitätseinheit.Geplant ist auch die Bildung einer Einkaufsgemeinschaft für eine überschaubare Preispolitik. „Oberstes Ziel bleibt weiterhin die Produktion von handwerklich hergestelltem Speiseeis mit höchster Qualität“, so der neue Präsident.