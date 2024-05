Neuer Vorstand in der Vereinigung 50+ im hds gewählt

Die Präsidentin der Vereinigung 50+ im Wirtschaftsverband hds, Christine Fuchsberger. - Foto: © hds

Präsidentin bleibt Christine Fuchsberger, die beiden Vizepräsidenten sind Erwin Durnwalder und Karl Zambaldi. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes sind Oswald Delleg, Peter Hillebrand, Helga Spitaler, Josef Trenkwalder und Ingrid Eisenstecken.„Ich freue mich sehr auf den Austausch unter den Mitgliedern der Gruppe sowie auf die vielen Unternehmungen, die geplant sind“, sagt Präsidentin Christine Fuchsberger, die die Bedeutung und den Mehrwert von erfahrenen Wirtschaftstreibenden in der Gesellschaft hervorgehoben hat. Die Initiativen der 50+ umfassen unter anderem gemeinsame Wanderungen, Vorträge und kulturelle Ausflüge.Die Vereinigung 50+ im hds bietet weiters soziale, verbandspolitische und rechtliche Unterstützung an, organisiert Initiativen und Projekte. Die Vereinigung zählt über 1000 Mitglieder. Über die gesamtstaatliche Vereinigung können spezifische Serviceleistungen und Konventionen in Anspruch genommen werden.