Gourmetkoch Norbert Niederkofler bleibt der „Herr der Sterne“

Niederkofler sichert sich somit seit 2017 ununterbrochen die höchste Bewertung, die Michelin in Italien vergibt.Er ist nicht nur einer von lediglich 11 3-Sterneköchen italienweit, sondern seit dem heutigen Mittwoch zudem Träger eines grünen Sterns („Stella verde“) für Nachhaltigkeit.iese Auszeichnung wurde in Italien heuer zum ersten Mal verliehen. Der grüne Stern hat das Aussehen eines 4-blättrigen Kleeblatts und steht für nachhaltige Initiativen im Bereich der Gastronomie.Im September war Norbert Niederkofler mit dem renommierten Eckart-Witzigmann-Preis ausgezeichnet worden. STOL-Reporter Ivo Zorzi hatte zu diesem Anlass mit dem Preisträger gesprochen.Weiters sind die Chefköche der Restaurants Gourmetstube Einhorn in Mauls, Terra in Sarnthein und Trenkerstube in Dorf Tirol wiederum mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet worden.Insgesamt 16 Köchinnen und Köche erhielten einen Michelin-Stern.Der neue Sternträger ist Egon Heiss, Küchenchef im Restaurant Prezioso im Castel Fragsburg in Meran.Insgesamt gibt es für Südtirol somit 20 Sterne, was einen beeindruckenden Rang 3 im gesamtstaatlichen Ranking bedeutet – noch vor Mailand. Nur die Provinzen von Neapel (28) und Rom (23) liegen vor Südtirol.„Die Sterne-Betriebe, aber auch die Haubenbetriebe sind unsere kulinarischen Aushängeschilder“, unterstreicht HGV-Direktor Thomas Gruber in einer Aussendung am Mittwoch. Sie leisten zusammen mit den übrigen gastronomischen Betrieben und Gasthäusern einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung der Südtiroler Küche und in der Ausbildung der Jugend.

hil/stol