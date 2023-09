NOI Techpark: Start-up Szene vernetzt sich

Foto: © NOI/Marco Parsi

3 Business Angels kooperieren mit NOI

Start-up Incubator sucht innovative Unternehmen

„Gemeinsam das Start-up Netzwerk ankurbeln“ – unter diesem Motto stand „FUSE“, eine Veranstaltung von und im NOI Techpark, um die Akteure der Start-up Szene zusammenzubringen.22 Start-ups aus dem NOI-Netzwerk stellten im Rahmen der Veranstaltung ihre Produkte und Dienstleistungen vor – von Aquaponik-Systemen über Roboteranwendungen für die Landwirtschaft bis hin zu Elektromotorrädern.Fachleute aus den Bereichen Finanzierung, Marketing, Recht und Personalmanagement boten zudem den jungen Unternehmensgründern Beratung und bei Pitches – kurzen Präsentationen – im Vorfeld der Veranstaltung hatten die Start-ups die Möglichkeit, Investoren und Business Angels für ihre Idee zu begeistern.Gleich 3 Investoren-Netzwerke – sogenannte Business Angel Networks – werden künftig mit dem NOI Techpark zusammenarbeiten. Es sind dies: TBA Tyrolean Business Angels, IAG Italian Angels for Growth und A4W Angels for Women.Dank der Kooperation mit diesen überregionalen Netzwerken stehen Gründerinnen und Gründern alle Türen offen, um ein privates Investment an Land zu ziehen.Immer mehr Start-ups sind in Südtirols Innovationsviertel, dem NOI Techpark, beheimatet. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Start-ups dort eine intensive und maßgeschneiderte Betreuung angeboten werde, nicht zuletzt auch dank dem Start-up Incubator Programm, weiß auch NOI-Direktor Ulrich Stofner.Start-ups, die am Incubator Programm teilnehmen, sind für bis zu 3 Jahre Teil einer dynamischen Community und arbeiten mit professioneller Begleitung gezielt an den nächsten Meilensteinen ihres jungen UnternehmensBis 20. Oktober können sich innovative Start-ups mit Sitz in Südtirol für eine Aufnahme in den Start-up Incubator im NOI bewerben.