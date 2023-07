Pinzger: „Abkommen zielt auf Senkung der POS-Gebühren ab“

„Sehr wichtiger Schritt im Hinblick auf elektronische Zahlungen“

Die nationale Bankenvereinigung Abi, der Verband der Zahlungsdienstleister sowie die italienischen Wirtschaftsverbände Confcommercio, Cna, Confartigianato, Confesercenti und Fipe trafen am Donnerstag, den 27. Juli 2023, eine Einigung bezüglich einer Senkung der POS-Gebühren. Das Abkommen sieht vor, dass die Banken und Zahlungsdienstleister auf eine generelle Senkung der Gebühren für POS-Zahlungen hinarbeiten. Für Kleinstbeträge peilt man eine Streichung der Kommission an.Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), der auch Vizepräsident des nationalen Dachverbandes Confcommercio ist, nahm für den Handel und das Gastgewerbe an der abschließenden Verhandlungsrunde im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen teil und unterzeichnete in Vertretung des Confcommercio-Präsidenten Carlo Sangalli das Rahmenabkommen.„Die Unterzeichnung der Vereinbarung stellt für die Unternehmen einen sehr wichtigen Schritt im Hinblick auf elektronische Zahlungen dar. Damit ist endlich ein erster Schritt gesetzt worden, die Gebühren sukzessive zu senken“, freut sich Pinzger.