Pinzger kontert Foppa: „Der HGV hat kein Problem damit“

Pinzger: „Wir sehen wenig Sinn in einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung“

Foppa: Peinlich, dass der HGV mit seinen Betrieben sich mit Buschenschänken und Würstelbuden messe

Pinzger kontert

„Jeder Betrieb soll selber entscheiden“

Auf die Lebensmittelkennzeichnung hatten die Grüne Brigitte Foppa und SVP-Mandatar Manfred Vallazza seit Beginn der Legislatur mit Beschlussanträgen und Gesetzesentwürfen hingearbeitet: Erst einsam, dann gemeinsam und mit Unterstützung von Franz Locher und Sepp Noggler (Mehr dazu lesen Sie hier). Nicht glücklich ist der HGV mit der neuen Bestimmung: „Der Gesetzesentwurf bringt einen enormen bürokratischen und administrativen Mehraufwand für die gastronomischen Betriebe mit sich“, kritisierte der HGV am Donnerstag (Hier lesen Sie mehr dazu). Wenn das Ziel verfolgt werden solle, mehr regionale Produkte in der Gastronomie zu verwenden, weist der HGV darauf hin, dass der erforderliche Versorgungsgrad bei vielen Lebensmitteln regional kaum gegeben sei.So sei etwa Geflügel kaum verfügbar und manche im Gesetzesentwurf erwähnten Produkte würden in Südtirol gar nicht hergestellt.„Auch aus diesem Grund sehen wir wenig Sinn in einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung der verwendeten Lebensmittel in den gastronomischen Betrieben“, sagte HGV-Präsident Manfred Pinzger.„Das ist sehr schade. Eine Allianz für mehr Verbraucherschutz, für Ehrlichkeit und Transparenz hätte gutgetan“, entgegnete die Grüne Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa am Freitag in einer Aussendung (Hier lesen Sie mehr dazu). Zudem sei es „fast schon peinlich, dass der große HGV mit seinen großen Betrieben sich mit Buschenschänken und Würstelbuden messe“, schreibt Foppa weiter. „Diese Argumente sind so fadenscheinig, dass sich der HGV dem Verdacht aussetzt, in Wirklichkeit nicht sagen zu wollen, woher die Grundzutaten in den Südtiroler Gastbetrieben kommen. Müssen wir das verbergen? Wenn ja, so sollten wir drüber reden“, so die Grüne.Nun kontert HGV-Präsident Manfred Pinzger: „Dass Frau Foppa den Gesetzesvorschlag, den sie mitunterzeichnet hat, verteidigt ist verständlich“, so Pinzger zu STOL. „Gleichzeitig muss es aber uns als Vertreter der Gastronomiebetriebe erlaubt sein, auf den zusätzlichen administrativen Aufwand insbesondere für die kleinen Betriebe, wie Bars, Restaurants, Pizzerien und dergleichen mehr hinzuweisen.“Der Hinweis, dass Buschenschänke, Hofschänke und die nicht gewerblichen Betriebe von der Lebensmittelkennzeichnung ausgenommen sind, mag Frau Foppa als „fast peinlich“ einstufen, so Pinzger. „Aus unserer Sicht gibt es jedoch überhaupt kein Argument, warum die zitierten Betriebstypen von dieser Regelung ausgenommen werden sollten.“„Der HGV hat kein Problem damit, dass die Gastbetriebe die Herkunft der Grundzutaten auf dem Teller kennzeichnen.“ Gar einige würden dies bereits tun. Ob dies jedoch gesetzlich vorgeschrieben werden müsse, zumal in diesem Gesetzentwurf keine Verbindung zwischen Herkunft und Qualität vorgesehen sei, und Sanktionen vorgesehen sind, „bezweifeln wir nach wie vor“, so der HGV-Präsident.Er sei der Meinung: „Jeder Betrieb soll selber entscheiden, in welchem Ausmaß er die Zutaten auf dem Teller mitteilen will und in welcher Art und Weise“, sagt Pinzger.