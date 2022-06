Pionierarbeit in Südtirol: So kamen die Büffel ins Land Pionierarbeit in Südtirol: So kamen die Büffel ins Land

Südtirol ist um eine kulinarische Spezialität reicher: Seit einigen Jahren wohnen nicht mehr nur Wagyu-Rinder auf dem Sonnenplateau oberhalb von Bozen, sondern auch 5 Büffelkühe. Sie produzieren am Untermiglerhof in Oberbozen die Milch für Südtirols ersten heimischen Büffelmozzarella, hergestellt in der kleinen Kardauner Käserei Amò.