Pnrr für Start-ups: Kapital für vielversprechende Projekte

Start-ups und Klein- und Mittelunternehmen können bis zur Ausschöpfung von 550 Millionen Euro um Gelder aus dem Wiederaufbaufonds (Pnrr) ansuchen und erhalten es als Risikokapitalinvestition.Dieses von der EU finanzierte Förderinstrument des Pnrr wird im Auftrag des Ministeriums für die Unternehmen und das „Made in Italy“ von der Investment-Gesellschaft CDP Venture Capital verwaltet und umgesetzt. „Die Art der Finanzierung ist anders als bei den bisherigen Projekten: Das Geld wird – vereinfacht dargestellt - Teil des Gesellschaftskapitals mit Verfallsdatum. Daher werden die Projekte auch auf ihre Erfolgsaussichten hin bewertet und zugelassen“, erklärt Peter Gamper von der Pnrr Task Force des Landes.Im Detail gibt es insgesamt 550 Millionen Euro, die an Förderberechtigte vergeben werden, die Projekte für den ökologischen und den digitalen Wandel einreichen. Zu diesem Zweck sind zwei Fonds eingerichtet worden: der „Green Transition Fund“, dotiert mit 250 Millionen Euro und der „Digital Transition Fund“ mit 300 Millionen Euro. Höchstbetrag sind 20 Millionen Euro, die Projekte werden laufend bewertet.Projekte zum Thema grüner Wandel können Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energie, nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz sowie Kreislaufwirtschaft betreffen. Beim digitalen Wandel geht es um künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Cybersicherheit, Fintech und Blockchain.Die Ansuchen mit Projektbeschreibung müssen direkt per PEC an CDP Venture Capital übermittelt werden. Alle Detailinformationen sind in den Bekanntmachungen von CDP enthalten und auf der Internetseite des Ministeriums in den Portalen zur Förderung für Start-ups im Bereich ökologischer Wandel beziehungsweise zur Förderung für Start-ups im Bereich digitaler Wandel abrufbar.