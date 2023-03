ProWein 2023 in Düsseldorf: Südtirol präsentiert sich mit 45 Betrieben

Seit 1994 findet die ProWein in Düsseldorf statt, die Südtiroler Beteiligung ist seit der zweiten Ausgabe 1995 ein Muss. Auch in diesem Jahr ist die lokale Weinwirtschaft daher in Düsseldorf dabei: 38 Kellereien, Weingüter und Freie Weinbauern stellen sich und ihre besten Weine am 442,5 m² großen und von IDM Südtirol organisierten Südtiroler Gemeinschaftsstand E71 in Halle 15 vor, weitere sieben Weinproduzenten haben Präsentationsflächen außerhalb.Parallel zum Messestand hat das Konsortium Südtirol Wein eine Reihe von Events organisiert, mit denen der Fokus des Publikums, der Weinjournalisten und -influencer auf die Südtiroler Weine gelenkt werden soll. Der Startschuss dazu fiel am Eröffnungstag der Messe, mit einem „Big Bottle Get-together“, bei der es neben Südtiroler Wein aus Doppel-Magnumflaschen vor allem darum ging, eine informelle und lockere Atmosphäre fürs Netzwerken zu schaffen.Auf Einladung der Sommelier Union Deutschland ist Südtirol zudem beim „Sommelier Apéro“ auf der ProWein zu Gast. So werden beim Branchentreff der Union Südtiroler Weine gezeigt und verkostet.„Die ProWein in Düsseldorf ist ein Fixtermin in unserem Kalender, weil sie eine großartige Plattform bietet, um Südtirol Wein zu präsentieren, mit Fachpublikum und Weinliebhabern ins Gespräch zu kommen, sich über Trends und Entwicklungen zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen“, erklärt Andreas Kofler, Präsident des Konsortium Südtirol Wein, das neben den Produzenten auch selbst am Gemeinschaftsstand vertreten ist. „So können wir der Fachwelt zeigen, wer hinter der Marke Südtirol Wein steckt und uns mit Kollegen aus aller Welt austauschen:“Auch in diesem Jahr, so der Konsortiums-Präsident, sei man erfolgversprechend in die Veranstaltung gestartet. „Und wir hoffen natürlich, dass alle teilnehmenden Betriebe am Ende dieser drei Tage eine positive Bilanz ziehen können.“