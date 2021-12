Raiffeisenverband: Zampieri wird neuer Generaldirektor

Am Dienstag hat der Verwaltungsrat des Raiffeisenverbandes Zampieri als neuen Generaldirektor designiert. Er wird seinen Posten mit Jänner 2023 antreten.Paul Gasser wird dem neuen Generaldirektor noch für die Einarbeitungsphase zur Seite stehen und dann mit Mitte 2023 in Rente gehen.Zu den Höhepunkten in Gassers Karriere gehört sicherlich die Umsetzung der Raiffeisen-Reform mit dem Südtiroler Haftungsverbund, den er wesentlich vorangetrieben hat.

