Rekord bei Kakaopreisen: Süßwarenhersteller unter Druck

Foto: © Quelle: https://www.finanzen.at/rohstoffe/kakaopreis / Quelle: https://www.finanzen.at/rohstoffe/kakaopreis

Die Preisexplosion kommt zeitversetzt bei der Lebensmittelindustrie an, weil sie oftmals über länger laufende Verträge für Kakaomasse, Kakaopulver oder Kakaobutter verfügen.Die Ursachen für den Kakao-Preisanstieg sind laut Branchenexperten schlechte Ernten in Westafrika, Klimakapriolen, Pflanzenkrankheiten und starke Nachfrage. Hitze, Dürreperioden und ein bereits alter, wenig ertragreicher Kakaobaumbestand haben ein knappes Angebot an Kakao verursacht.Andere Experten verweisen auch auf Lieferengpässe und Spekulation sowie auf stark gestiegene Energiepreise und gestiegene Lebenshaltungskosten in Westafrika. Auf die Elfenbeinküste und Ghana entfielen zuletzt rund 60 Prozent der weltweiten Kakaoproduktion.Viele Supermarktketten führen derzeit intensive Preisverhandlungen mit Schokoladen- und Süßwarenherstellern. Laut der deutschen „Lebensmittel Zeitung“ hat der Milka-Hersteller Mondelez einen Lieferstopp gegen Rewe (u.a. Billa, Billa Plus, Penny) verhängt, da sich die Unternehmen in den Preisverhandlungen verkracht haben. Hersteller von Schokolade stehen wegen der gestiegenen Kakao-Preise unter Druck. Viele Produzenten haben daher in diesem Jahr die Preise angehoben oder Erhöhungen angekündigt.