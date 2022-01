Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauarbeiten 2022 jetzt online

Die Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauarbeiten wurden von der Handelskammer Bozen, dem Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.apa, dem Unternehmerverband Südtirol, dem Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol hds, der Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmen CNA-SHV und dem interdisziplinären Ausschuss der technischen Berufskammern sowie dem Südtiroler Gemeindenverband in Kooperation mit dem Land Südtirol aktualisiert.In der ajourierten Fassung der Richtpreisverzeichnisse wurden insgesamt über 1300 Positionen neu eingefügt und geändert. In Anbetracht der Tatsache, dass es bei einigen Baumaterialien immer noch Preisschwankungen gibt, könnten im Laufe des Jahres einige Preisanpassungen genehmigt werden.So wie im letzten Jahr begonnen, sind mit der Ausgabe des Richtpreisverzeichnisses 2022 zusätzliche Preisanalysen im digitalen Format auf der Internetseite der Agentur für öffentliche Verträge (AOV) verfügbar. Insgesamt wurden über 1600 Preisanalysen eingefügt.Gemeinsam mit der Digitalisierung der Preisanalysen wurde auch die Erhebung der Elementarpreise fortgesetzt. Im Richtpreisverzeichnis 2022 wurden die Elementarpreise in den Bereichen Mieten, Bitumen, Zuschlagstoffe, Betonzusätze, Holz, künstliche Steine (Mauerziegel, Hohlblocksteine usw.), Abdichtungsstoffe, Dämmstoffe, Spannbeton, Mörtel und Walzstahl erhoben und bei einigen Positionen konnten Preisanpassungen vorgenommen werden.Auf der Internetseite der AOV sind ab sofort auch die Preisanalysen der bisher durchgeführten Arbeiten, die Liste von Positionen der Produkte und Arbeiten, die den Mindestumweltkriterien entsprechen sowie die Positionen zur Ermittlung der Sicherheitskosten verfügbar. Im Laufe des Jahres können Listen von Produkten und Arbeiten, die den in anderen regionalen Richtpreisverzeichnissen veröffentlichten Mindestumweltkriterien entsprechen sowie im Laufe des Jahres festgestellte und genehmigte Preisänderungen hinzugefügt werden.Die Preisgremien Hochbau, Tiefbau und Anlagen haben sowohl die Preise für Betone inklusive Einbau als auch die Preise der Stundenlöhne aktualisiert, wobei bei den Stundenlöhnen in allen Sektoren zu den bereits bestehenden Unterteilungen das neue Berufsbild des „Technischen Mitarbeiters“ hinzugekommen ist.Das Preisgremium Hochbau hat sich insbesondere mit den Positionen in den Abschnitten der Elementarpreise, der Stundenlöhne, der Beton- und Stahlbetonarbeiten, der Dachgerüste, der Holzdecken und der Ziegel befasst. Außerdem wurden in den Kapiteln „Betone“ und „Dämmarbeiten“ neue Positionen eingefügt, welche die Mindestumweltkriterien respektieren. Weiters wurden bei einigen Positionen in den Kapiteln Elementarpreise, Baumeisterarbeiten, Schlosserarbeiten, Maler- und Trockenbauarbeiten, Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten und Tischlerarbeiten Preis- und Textanpassungen vorgenommen.Das Preisgremium Anlagen hat, unter anderem, im Kapitel Heizungsanlagen und Kühlanlagen Textanpassungen bei Positionen im Abschnitt für Decken-Heiz-Kühlsysteme und im Kapitel Elektroanlagen Textanpassungen bei Positionen in den Abschnitten über Stromkreisverteiler und Verteilergeräte, Beleuchtungskörper, Photovoltaikanlagen und E-Ladestationen vorgenommen.Das Preisgremium Tiefbau hat neue Positionen in den Abschnitten des bituminösen Mischgutes, der hydraulisch gebundenen Tragschichten, der bituminösen Beläge, der Betone und der Betone mit Recyclingmaterial, welche die Mindestumweltkriterien respektieren, eingefügt. Darüber hinaus wurde die Unterteilung der Bereiche der Stundenlöhne jener des Richtpreisverzeichnisses für Hochbauarbeiten angeglichen und die Texte und Preise einiger Positionen in den Kapiteln Elementarpreise, Erdbewegungen, Abbrucharbeiten, Belagsarbeiten und Erdgasversorgung angepasst.Die Richtpreisverzeichnisse stehen auf den Internetseiten der Agentur für öffentliche Verträge und der Handelskammer Bozen , in deutscher und italienischer Sprache sowie in folgenden Formaten zum Download bereit: PDF, XML Standard SIX mit UTF-8 Kodierung, XLS und ODS.

