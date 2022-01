Sensationell: „Decanter“ wählt Südtiroler Weißwein zum „Best White“ des Jahres

Die führende britische Wein-Zeitschrift „Decanter“ kürt alljährlich mit den „Weinen des Jahres“ Weine, die auf dem englischen Markt am erfolgreichsten sind, am besten bewertet werden und von Verbrauchern und Kritikern sehr geschätzt werden. In diesem Jahr an der absoluten Spitze: Ein Wein aus Südtirol. + Von Herbert Taschler