So geht Zukunft verloren

Ein schönes Bild: Unsere Gesellschaft als Motor. Mit der Wirtschaft als Getriebe. Und damit dieses in die Gänge kommt, braucht es Schmierstoff. In Form von Forschung und Innovation. Südtirol setzt darauf. Auch mit einem eigenen Technologie- und Wissenschaftspark. Jetzt kommen im NOI neue Schwerpunkte dazu. Tolle Sache.Aber was hilft diese vorbildliche Geburtshilfe vom Land, wenn die Hebamme dann zur Totengräberin mutiert? So wie beim erfolgreichsten NOI-Kind aller Zeiten. „Alpitronic“ ist innerhalb weniger Jahre zu einer ganz großen Nummer in Sachen Elektromobilität geworden. Und auf dem besten Weg zu einem der erfolgreichsten heimischen Unternehmen überhaupt.Wenn – ja wenn – da nicht die leidige Standortfrage wäre. Der Betrieb platzt schon lange aus allen Nähten und ist verzweifelt auf der Suche nach einer ausreichend großen Bleibe. Aber statt neuer Mauern bekommt „Alpitronic“ nur Steine in den Weg gelegt. So wird Südtirol eine große Zukunftshoffnung verlieren. Ein unschönes Bild.