Preise für Benzin und Diesel in Südtirol auf Rekordhoch

Gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, wird wieder vermehrt mit dem eigenen Auto gefahren, um eine eventuelle Ansteckung im Bus oder im Zug zu vermeiden. Daher werden die 2 Euro für einen Liter Benzin, – wenn man sich vom Tankwart bedienen lässt - gerade für Pendler, die tagtäglich ihr Auto benutzen müssen, zu einer finanziellen Belastung.Seit Montag ist Walter Soppera Präsident der Tankstellenpächter im Handels- und Dienstleistungsverband (hds). Und er beklagt: „In den Verträgen mit den Energiegesellschaften steht teilweise geschrieben, dass die Tankwarte ihre Kunden bedienen müssen.“ Dann werde es für die Kunden teurer.Aber nicht nur das: Auch die Kosten für die Tankstellenpächter selbst schnellen in die Höhe: „Wir müssen Mitarbeiter einstellen, was natürlich die Personalkosten in die Höhe treibt, zudem ist es äußerst schwer, überhaupt einen Mitarbeiter zu finden“, sagt Soppera.Die Konsequenz: „Die Leute versuchen zu sparen. Sie versuchen, das Auto, wenn es geht, nicht zu benutzen, um Benzin und Diesel zu sparen“, so Soppera. „Wir als Tankstellenpächter bekommen das stark zu spüren.“Ein großes Problem, so Soppera: „Es gibt zu wenig Zusammenhalt zwischen den Tankstellenpächtern.“ Dadurch hätten die großen Energiegesellschaften mit den Pächtern leichtes Spiel und könnten die Preise gestalten, wie sie möchten.

