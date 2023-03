So wird der Wein-Jahrgang 2022

„Ein großer Jahrgang“

Rotweine profitieren von Hitze und Trockenheit

Die Weißweine

Südtirols Weinexperten sind sich einig: 2022 wird ein großer Jahrgang vor allem für schwere Rotweine, die von den überdurchschnittlich hohen Temperaturen im vergangenen Sommer profitiert haben.Aber auch die Weißweine entwickeln sich in allen Anbaugebieten im Land überraschend gut und fallen außergewöhnlich kräftig, trotzdem aber frisch und fruchtig aus.„Das Weinbaujahr 2022 ist mit einem relativ späten Austrieb gestartet, hat sich aber aufgrund der heißen Witterung bis zum Schluss zu einem sehr frühen Jahr entwickelt“, erklärt Hansjörg Hafner, Bereichsleiter Weinbau im Beratungsring für Obst- und Weinbau.Von Hitze, Trockenheit und der Chance, die Trauben optimal ausreifen zu lassen, profitieren vor allem die Rotweine. „Insgesamt ist 2022 ein sehr guter Rotweinjahrgang“, erklärt Hafner mit dem Blick über alle Anbaugebiete. Besonders hervor hebt der Experte Merlot und Cabernet, für die er „einen überdurchschnittlich guten Jahrgang“ erwartet.Für die weißen Sorten nennt Hafner „gute Zuckerwerte, unterdurchschnittliche Säurewerte und sehr gesundes Lesegut“ als Schlagworte, mit denen er den Jahrgang 2022 charakterisiert.„Trotz des heißen Sommers und des frühen Erntebeginns ist es ein guter Weißweinjahrgang“, so der Experte des Beratungsrings, der davon ausgeht, dass selbst in einem so außergewöhnlichen Jahr die klassische Charakteristik der Südtiroler Weißweine erhalten bleibe.