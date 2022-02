Spendenaktion: Bäckerinnung und Konditoren im hds sammeln 7750 Euro

Für die Bäckerinnung steht Weihnachten traditionsgemäß im Zeichen der Solidarität und der Spenden. So auch im vergangenen Jahr mit der landesweiten Spendenaktion „Aiutare – Helfen – Daidè“. Während der Adventszeit backten Südtirols Bäcker in ihren Backstuben verschiedene Weihnachtsbrote. Mit dem Kauf eines Weihnachtsbrotes war eine Geste der Solidarität verbunden: Für jedes verkaufte Brot wurde 1 Euro auf beide Hilfsorganisationen aufgeteilt.Auch die Konditoren im hds setzten in der Advents- und Weihnachtszeit ein Zeichen für Solidarität und Hilfe und haben die Aktion Helfen zu helfen ins Leben gerufen. Bei einem Einkauf in den teilnehmenden Qualitäts-Konditoreien ist jeweils 1 Euro in den Topf der Hilfsorganisation Südtirol hilft gekommen.

