STA und lvh weiterhin auf Kooperationskurs

Die STA - Südtiroler Transportstrukturen AG und der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) setzen ihre Zusammenarbeit fort. Bereits im letzten Jahr entstand das gemeinsame Bestreben, lokale Handwerksunternehmen verstärkt in die öffentlichen Ausschreibungen der Landesmobilitätseinrichtung zu involvieren.„Die STA steht für nachhaltige, innovative und verantwortungsbewusste Mobilität. Das Handwerk kann sich in diesem Zusammenhang ideal einbringen mit seiner Qualität, seinem Knowhow und vor allem seinem Innovationsgeist. Voraussetzung ist natürlich, dass die Betriebe die Möglichkeit erhalten, Teil dieser Aufträge zu sein“, erklärt lvh-Präsident Martin Haller.Kürzlich fand ein Treffen mit STA-Präsident Martin Fill und STA-Direktor Joachim Dejaco statt, bei dem der Ausbau der Zusammenarbeit besprochen wurde. Vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit und der regionalen Kreisläufe sollen noch mehr kleine Aufträge vergeben werden, um den KMU damit einen direkten Zugang zu den Ausschreibungen zu gewähren. Das Investitionsprogramm der STA und Details für die praktische Teilnahme an Ausschreibungen werden im Rahmen einer Infoveranstaltung über Videokonferenz am 17. Februar 2022 um 18 Uhr vorgestellt.Im Rahmen des Treffens sprachen die STA- und lvh-Vertreter auch über zukünftige Elektrofahrzeuge als Beitrag für eine nachhaltige Mobilität als auch über ein Ticketing-System für Ausschreibungen und das digitale Dienstblatt für Mietwagenunternehmer. Für beide Berufskategorien sollen weitere Vorschläge ausgearbeitet und in den nächsten gemeinsamen Treffen diskutiert werden.

