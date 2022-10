Der Strompreis-Vergleich – Wo gibt es Sparpotenziale?

Der Preisvergleich

Hier der Strompreis-Vergleich

Gaspreise

Die Verbraucherzentrale hat die aktuellen Stromangebote der lokalen und gesamtstaatlichen Anbieter verglichen. Für den Vergleich hat die VZS zum einen direkt auf den Webseiten der Anbieter die aktuellen Preise der Angebote recherchiert, und zum anderen die Preise der nationalen Anbieter aus dem Vergleichsportal der Aufsichtsbehörde entnommen.Wer vom teuersten zum günstigsten Angebot wechselt, so gibt es ein Sparpotenzial von rund 820 Euro. Der Vergleich bestätigt: Es gibt am freien Markt Sparpotenziale, aber angesichts der allzu großen Anzahl der Angebote und Anbieter ist Vorsicht beim Wechseln angebracht. Insbesondere ist von telefonisch unterbreiteten Angeboten derzeit absolut abzuraten.Vor einem Anbieter- bzw. Angebotswechsel sollte die jeweilige Vergleichstabelle angefragt werden, um den aktuellen Tarif vor Vertragsunterzeichnung zu überprüfen. Einen Leitfaden zum Anbieterwechsel finden Sie hier. Die Gaspreise konnten nicht analysiert werden, da ARERA ab dem 1. Oktober eine neue Berechnungsmethode eingeführt hat, nach der der Gaspreis für Kunden des geschützten Marktes erst am Ende jedes Monats aktualisiert und am Anfang des Folgemonats (z.B. Anfang November für den Gaspreis von Oktober) veröffentlicht wird.Grundlage für die neue Berechnungsmethode ist der effektiv gezahlte Durchschnittspreis auf dem italienischen Großhandelsmarkt. Stand heutiger Stand sollte der geschützte Markt für Gas mit 31.12.2022 abgeschafft werden; es ist jedoch noch die Rede von einer möglichen Verlängerung.