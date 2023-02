Südtirol: Mehr Arbeit, aber noch viele Unsicherheiten

Viele tun sich schwer, mit Geld über die Runden zu kommen

Gute Aussichten auf gleichwertigen Job

Was die Beschäftigung in Südtirol anbelangt, so gab es nur in der Landwirtschaft – die von Schwankungen aufgrund der Saisonalität gekennzeichnet ist – im Öffentlichen Sektor und im Baugewerbe eine negative Entwicklung im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahrs, wie aus den AFI-Daten hervorgeht.Nichtsdestotrotz blicken die Beschäftigten des Öffentlichen Sektors positiver in die Zukunft, auch die Beschäftigten im Gastgewerbe, während sich die Beschäftigten in den anderen Sektoren verhaltener äußern, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe.Die Fähigkeit, mit dem Geld über die Runden zu kommen, bleibt im Vergleich zum Vorquartal unverändert – allerdings verharrt der Indikator hier auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung.Dieses Ergebnis, gepaart mit den ebenso kritischen Einschätzungen bezüglich der Sparmöglichkeiten und der finanziellen Situation der Familie, sei Ausdruck der aktuellen oder bevorstehenden wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch den Mix aus inflationsbedingtem Kaufkraftverlust und unsicherem Arbeitsplatz entstehen, die für eine steigende Zahl von Arbeitnehmern Realität geworden sind.Die Perspektiven, einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden bleiben grundsätzlich günstig, wenngleich der diesbezügliche Indikator leicht von +17 auf +8 gesunken ist.Die Arbeitnehmer sind laut AFI der Meinung, es sei heutzutage „eher leicht“ oder „sehr leicht“, einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden. Das gelte tendenziell für alle Sektoren.Am optimistischsten äußern sich die Beschäftigten im Gastgewerbe (Index: +29), am vorsichtigsten jene im verarbeitenden Gewerbe (+3).