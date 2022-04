Südtiroler Handwerk auf Fuorisalone

Das Sousa-phone der Firma Josef Mayr & CO KG - Foto: © Foto: Klaus Peterlin

Heute in zwei Monaten öffnet der Mailänder Fuorisalone 2022 seine Tore. Im Rahmen des Projekts „Fingerprint Südtirol“ präsentieren erstmals zehn Südtiroler Handwerksbetriebe Handwerkskunst kombiniert mit hochwertigem und zeitgenössischem Design. Kunst und Design spiegeln sich im Handwerk immer wider.Es ist das erste Mal, dass Südtiroler Unternehmen im Zuge eines gemeinsamen Projekts bei der Superdesign Show in Mailand in der Via Tortona diese Plattform nutzen. Die Besucher haben nicht nur die Möglichkeit, sich von den verschiedenen Designprodukten inspirieren zu lassen, sondern auch mit dem Stand selbst zu interagieren und die einzelnen Köpfe hinter den Designs kennenzulernen.„Wir freuen uns sehr für die Unternehmen, die auf dem Fuorisalone ausstellen und Produkte präsentieren, die Tradition und Innovation auf vorbildliche Weise verbinden“, sagt Martin Haller, Präsident des lvh.apa Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister in Bozen.„Für unsere Unternehmen ist die Präsenz in Mailand eine hervorragende Gelegenheit, ihre Kompetenzen und Produkte über die Grenzen Südtirols hinaus zu präsentieren und Kontakte zu potenziellen internationalen Geschäftspartnern zu knüpfen“, bekräftigt auch Hansi Pichler, Präsident der IDM Südtirol.Um die Einzigartigkeit und Vielfalt des Handwerks und seiner Produkte hervorzuheben, wurde für den gemeinsamen Ausstellungsraum das Symbol des Fingerabdrucks gewählt.Eines der Markenzeichen des Menschen, welches auch die Einzigartigkeit eines jeden Individuums darstellt, ist nämlich der Fingerabdruck. Wie der Fingerabdruck zeichnen sich auch die im Projekt „Fingerprint Südtirol“ vorgestellten Produkte durch Individualität, Besonderheit und hohe Qualität aus.Die Südtiroler Gruppenausstellung ist ein gemeinsames Projekt von lvh.apa Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister, der IDM Südtirol und Studio Oberhauser. Das Studio Oberhauser war für die Konzeption und Gestaltung des Ausstellungsraums verantwortlich. Der ausgewählte Bereich enthält Produkte folgender Firmen: Kalmo Marble by Dolomit Stone, Manufaktur Gurg, Ivan Lardschneider, Planit, Tischlerei Reinhold Stoll, Tischlerei Declara, Kapl des Christian Plancker, Josef Mayr & Co. KG, Tischlerei Karnutsch und Lobis Böden.