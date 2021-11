Südtiroler Know-how für Sydney

Bei dem Bauprojekt handelt es sich um ein wellenförmiges Holzdach, welches den gesamten Fischmarkt von Sydney überdachen soll. Die Fertigung wird laut CEO Peter Rosatti, eine Gesamtfläche von etwa 65.000 Quadratmetern einnehmen.Das Besondere an dieser Dachkonstruktion ist, dass sie Regenwasser wiederverwendbar auffängt und Solarenergie nutzbar machen kann. Des Weiteren nutzt die einzigartige Form die lokalen Winde um die angestaute Warmluft des Areals abzuleiten und zugleich bietet sie den Arbeitern Schutz vor den heißen Südwinden. Das Konstrukt, eine Kombination aus Holz und Aluminium, wurde so konzipiert, dass es gleichzeitig nach außen hin so durchlässig wie möglich ist, aber auch die direkte Sonneneinstrahlung abhält, um den Bedarf für die Klimatisierung des Gebäudes so gering wie möglich zu halten.Das Material zur Herstellung, muss von Südtirol bis nach Sydney geliefert werden. Von Brixen aus wird der Werkstoff in die Niederlande nach Rotterdam gebracht, um von dort aus, schließlich direkt nach Sydney geschippt zu werden. Beim Material handelt es sich um rund 1600 Kubikmeter Brettschichtholz aus Fichte und 150 Tonnen Stahl.Vom Rubner Holzbau Team selbst befinden sich aktuell lediglich 3 Personen in Sydney, um direkt beim Bauprojekt vor Ort mitzuwirken - der Projektleiter und zwei Kranführer. Für die Montagearbeit ist eine Partnerfirma zuständig.Dieses imposante Bauprojekt soll bis zum Jahresbeginn 2024 abgeschlossen werden.

stol/wiku