Südtiroler sind wieder zuversichtlicher

Obwohl sich die finanzielle Lage der Südtiroler Haushalte im vergangenen Jahr durch das Aufflammen der Inflation verschlechtert hat, zeigen sich die Südtiroler Konsumenten wieder zuversichtlicher. Dies geht aus einer Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) hervor.Grund dafür seien die allmähliche Normalisierung der Gaspreise in den vergangenen 2 Monaten und die günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes, der sich nahe der Vollbeschäftigung befinde.Die vom Wifo im Jänner durchgeführte Umfrage unter den Haushalten zeigt einen deutlichen Anstieg des Konsumklimas. Der entsprechende Index nahm im Vergleich zur letzten Umfrage im Oktober sogar um 16,5 Punkte zu und erreichte somit einen Wert von -8,6 Punkten.Diese Erholung sei vor allem auf die höheren Erwartungen an die Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft in den kommenden Monaten zurückzuführen.Deutlich verbessert haben sich auch die Aussichten der Haushalte hinsichtlich ihrer finanziellen Lage und die Kaufabsichten für langlebige Güter, wie Haushaltsgeräte und Möbel, heißt es vom Wifo.Optimistisch klingen auch die Prognosen der Konsumenten bezüglich des Arbeitsmarktes, wobei sie mit einem erneuten Rückgang der Arbeitslosenzahl rechnen.Die weiterhin hohen Gasspeicher-Füllstände und der daraus resultierende Rückgang des Gaspreises begünstigten eine teilweise Verbesserung der Stimmung europaweit.Der Konsumklimaindex für die Europäische Union (EU27) ist jedoch mit -22,3 Punkten immer noch stark negativ und liegt damit 13,7 Punkte unter dem Wert für Südtirol. In Italien liegt der Index derzeit bei -18,1 Punkten, während unsere wichtigsten Handelspartner Deutschland (-19,2) und Österreich (-24,0) etwas schlechter abschneiden.Handelskammer-Präsident Michl Ebner freut sich über die deutlich verbesserte Stimmung der Konsumenten: „Dass viele Südtiroler Haushalte wieder zuversichtlich ins neue Jahr blicken, ist ein positives Zeichen für unsere Wirtschaft.“Die Handelskammer werde den Familien und Unternehmen weiterhin zur Seite stehen, auch indem sie sich für das Zusammentreffen von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage einsetze, ein Thema, das in vielen Wirtschaftszweigen von entscheidender Bedeutung geworden ist, so Ebner.Das Wifo erhebt das Konsumklima in Südtirol viermal im Jahr, im Jänner, April, Juli und Oktober.