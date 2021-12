Südtirols eiskalter Einsatz in Dubai

Mit seiner ausgereiften Eisbahn-Technologie hat ein Südtiroler Unternehmen den Auftrag erhalten, die „Coca-Cola Arena“ in Dubai in eine Eishalle zuverwandeln. Wie es Intercom Dr. Leitner gelungen ist, den Auftrag an Land zu holen, lesen Sie im SPlus-Interview. + Von Rainer Hilpold