Südtirols Export zeigt erstmals Schwächen

Deutlich weniger Exporte nach Deutschland

Plus außerhalb Europas

Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,667 Milliarden Euro sind im zweiten Quartal (April bis Juni) ins Ausland verkauft worden. Das sind um 0,7 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, als das Exportvolumen noch 1,678 Milliarden Euro betrug. Immerhin: Vergleicht man die beiden Halbjahre liegt Südtirol heuer 3,1 Prozent über dem Wert von 2022.Die schlechteren Exportzahlen im zweiten Quartal sind vor allem das Ergebnis eines rückläufigen Europageschäfts. Insgesamt gingen die Ausfuhren in die EU-27-Staaten um 3,1 Prozent zurück. Nach Deutschland wurden gar um 3,8 Prozent weniger Waren und Dienstleistungen verkauft. Bekanntlich steht die größte Volkswirtschaft seit einiger Zeit besonders unter Druck, die Wirtschaftsleistung ist dort zuletzt sogar geschrumpft und auch die weiteren Aussichten deuten eher auf eine Stagnation als auf ein Wachstum hin. Für Südtirol ist dies schmerzhaft, weil Deutschland der mit Abstand wichtigste Exportmarkt ist.Einen Teil des Exporteinbruchs bei nahen Märkten konnten Südtirols Unternehmen durch ein stärkeres Geschäft außerhalb der EU wettmachen. Die Exporte in außereuropäische Länder kletterten um 2,2 Prozent nach oben, in den USA setzten die heimischen Betriebe gar um 8,2 Prozent mehr ab.Die Ausfuhren von Maschinen und Anlagen stiegen im zweiten Quartal um 12,6 Prozent, deutlich gesunken sind jene von Grundmetallen und Metallerzeugnissen (minus 13,7 Prozent). Exportschlager Nummer eins sind Äpfel, allerdings verzeichnete auch diese Produktgruppe zuletzt Einbußen (minus 3,4 Prozent).