Südtirols Jugend glänzt bei WorldSkills Italy

„Wir müssen ihnen die Sorgen nehmen“

Nächstes Event steht an

Nach den Anstrengungen der letzten Wettkampftage war den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am heutigen Samstag die Erschöpfung aber auch die Freude ins Gesicht geschrieben. Im Rahmen einer spannenden Siegerehrung wurden am Abend, im H1 der Messe Bozen die besten jungen Talente gekürt.„Die Landesmeisterschaft der Berufe ist auf nationaler Ebene das vielseitigste und umfassendste Berufsschaufenster. Auch heuer waren wieder knapp 20.000 Besucher auf 12.000 Quadratmeter Fläche – in der größten Werkstatt Europas – zu Gast. Schüler und Eltern hatten dabei die Möglichkeit, einen konkreten, praktischen Einblick in die bunte Welt der Handwerks- und Dienstleitungsberufe zu erhalten“, erklärt lvh-Präsident Martin Haller.Landesrat Philipp Achammer unterstreicht, wie wichtig die Förderung der Jugendlichen ist: „Wir müssen ihnen die Sorgen nehmen, damit sie den Weg gehen können, der ihrem Talent entspricht. Sie sollen nicht die perfekte, sondern die beste Entscheidung für ihre berufliche Zukunft treffen.“Sieben Berufe präsentierten sich außerdem als Schauberufe: Dachdecker/innen, Optiker/innen, Schuhmacher/innen, Steinmetzinnen und Steinmetze, Tiefbauunternehmer/innen, Kunsthandwerker/innen, sowie Apotheker/innen und PKA. „Mit diesen Berufspräsentationen wollen wir die vielseitigen Tätigkeitsfelder der einzelnen Berufe aufzuzeigen und Lust auf das Handwerk machen“, betont Priska Reichhalter, Obfrau der Junghandwerker/innen im lvh.Auch wenn das Wettkampffieber vorerst beendet ist, so steht das nächste Event schon an. 2024 finden die WorldSkills, die Weltmeisterschaft der Berufe in Lyon (Frankreich) statt, wo einige der Gewinner der Landesmeisterschaften Südtirol/Italien vertreten werden. Spätestens dann heißt es wieder: An die Werkzeuge fertig los!