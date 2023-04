Superbonus: „So kann es nicht weitergehen“

„ Nicht erst starten, dann stoppen und jetzt schließlich die Frist verlängern. ” — Martin Haller, lvh-Präsident

Die wichtigste Neuerung, die mittels Dekret in Sachen Superbonus beschlossen wurde, betrifft die Eigentümer von Einfamilienhäusern. Sie dürfen das Steuerguthaben nun noch bis 30. September 2023 abtreten, sofern bis zum 30. September 2022 bereits 30 Prozent der Arbeiten durchgeführt worden sind. Ursprünglich war die Frist bereits Ende März ausgelaufen, sie wurde nun also um 6 Monate verlängert.„Keine Frage, diese Änderung ist gut und sinnvoll“, so Handwerker-Chef Haller. Darüber, wie man letzthin beim Superbonus vorgegangen sei, könne er aber nur mit dem Kopf schütteln: „Man hätte diese Übergangsfrist bereits im Zuge der Neuerungen beim Superbonus Mitte Februar vorsehen müssen als man kurzerhand die Reißleine zog. Und nicht erst starten, dann stoppen und jetzt schließlich die Frist verlängern.“Für die Zukunft wünscht sich Haller, dass bei den Bau-Boni endlich mehr Klarheit und längerfristige Planungssicherheit geschaffen werde: „Diese brauchen die Betriebe und die Bauherren. Werden die Spielregeln immer wieder geändert, führt das am Ende dazu, dass Projekte schwer planbar werden. So kann es nicht weitergehen, es braucht klare Rahmenbedingungen – und das möglichst über Jahre hinweg. Erst sollte man schauen, was der Haushalt hergibt und dann Förderungen beschließen, nicht umgekehrt“, so Haller.