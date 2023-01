Tankstellen-Streik: „Starke Teilnahme in Südtirol“

„Ein starkes Zeichen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen“

„Die allermeisten privaten Tankstellenbetreiber haben geöffnet“

Wird der Streik bereits früher beendet?

Die staatlichen Organisationen Faib, Fegica und Figisc-Anisa haben den Streik ausgerufen. Der Grund: Den Tankstellen wird vorgeworfen, Spekulation zu betreiben. Daher will die Regierung die Tankstellen verpflichten, neben ihren eigenen Preisen auch den Durchschnittspreis für Benzin und Diesel anzugeben.Es sollen saftige Geldstrafen verhängt werden, wenn sie sich nicht daran halten.Dies wollten die Tankstellenbetreiber und –pächter nicht auf sich sitzen lassen und streiken seit Dienstagabend, 19 Uhr.„In Südtirol beteiligen sich viele Tankstellen am Streik“, sagt Soppera zu STOL. „Dies ist ein starkes Zeichen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen“, sagt er.Es sei aber bei weitem nicht so, dass man in diesen Tagen nun nirgendwo in Südtirol mehr Treibstoff bekomme: Entlang der Autobahn sind die meisten Tankstellen geöffnet, aber auch abseits davon haben viele Tankstellen geöffnet.Haimo Staffler, Vorsitzender der Tankstellenbetreiber im hds, betont, dass die allermeisten privaten Tankstellenbetreiber in Südtirol geöffnet hätten.Angekündigt ist der Streik bis Donnerstagabend. Es könnte aber gut sein, dass der Streik bereits früher abgeblasen wird: Aktuell verhandelt die Regierung mit den Verbänden der Tankstellenbetreiber und –pächter darüber.