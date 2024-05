TechnoAlpin drängt in neue Geschäftsfelder vor

Vollelektrische Pistenraupe und Mähmaschine

TechnoAlpin-Geschäftsführer Erich Gummerer nahm in der neuen elektrischen Pistenraupe von xelom Platz. - Foto: © ber

Auch im Bereich landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge ist xelom tätig: Das Unternehmen bringt einen vollelektrischen Mähroboter auf den Markt. - Foto: © Rosario Multari

Ein Start-up mit großem Potenzial

TechnoAlpin – federführend im Bereich der künstlichen Beschneiung – will nun auch im Bereich der Nutzfahrzeuge tätig werden und bringt mit dem Tochterunternehmen xelom emissionsfreie Alternativen auf den Markt.Die Fahrzeuge und Maschinen von xelom sind für jegliches Gelände konzipiert und haben einen Elektromotor. Dies habe gleich mehrere Vorteile, sagte Erich Gummerer, Geschäftsführer von TechnoAlpin und xelom: „Zum einen hat man eine enorme Energieeinsparung und auch eine Einsparung bei den Wartungskosten.“Zur Produktpalette von xelom gehört unter anderem eine vollelektrische Pistenraupe, deren Serienproduktion noch in diesem Jahr beginnen soll.„Das batteriebetriebene Pistenfahrzeug hat eine Akkulaufzeit von 5 Stunden, eine Ladezeit von 2 Stunden und einen leistungsstarken Antrieb“, erklärte Thomas Waldner, Technischer Leiter von xelom.Neben einer Pistenraupe entwickelt das Unternehmen auch vollelektrische Mähmaschinen, die sich durch eine einfache Bedienung auszeichnen und besonders für steile Hanglagen geeignet sind. Die Batterien haben eine Laufzeit von 2 bis 3 Stunden und können einfach gewechselt werden.Die Fahrzeuge werden an 2 Standorten in Bozen entwickelt und produziert. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 27 Mitarbeiter.Eine der größten Herausforderungen in der Entwicklung ist, dass in Europa Batteriezellen kaum vorhanden seien und man sich deshalb auf dem chinesischen Markt bedienen muss. „Zwar werden jetzt auch in Europa und in den USA Batterie-Werke gebaut. Aber bis man soweit ist, ist man gezwungen, die Batteriezellen aus China zu beziehen“, sagte Gummerer.2019 wurde xelom unter dem Namen „E-Powertrac“ im NOI-Techpark in Bozen gegründet, um elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge zu entwickeln.Gerade einmal 3 Jahre später entwickelte xelom zusammen mit EmiControls, einem weiteren Unternehmen der TechnoAlpin-Gruppe, das erste marktreife Produkt: Ein Raupenfahrzeug, um Staub in Steinbrücken und im Bergbau zu unterdrücken.Durch diese Zusammenarbeit erkannte TechnoAlpin das Potenzial und übernahm das Unternehmen 2023.