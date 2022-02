Teile aus Südtirol für Teslas neues Model Y

Trotz steigender Einkaufspreise und einem Auftragsrückgang wegen der Verknappung von elektronischen Bauteilen, insbesondere von Mikrochips, konnte Autotest Südtirol 2021 einen Umsatz von 25 Millionen Euro erzielen. Zudem gelang es dem Wipptaler Hersteller für Plastikkomponenten, erneut mehrere Aufträge an Land zu ziehen. Das geht aus einer Aussendung hervor.Der größte Auftrag darunter ist jener für die Lieferung von 12 Fahrzeugteilen für das Tesla Model Y. Die für jährlich 240.000 Fahrzeuge hergestellten Überzugsteile werden unter anderem an beiden Seiten der Sitze sowie an der Kopfstütze montiert.„Dieser Auftrag bedeutet für uns eine solide Grundauslastung für die nächsten Jahre“, zeigte sich Andrea Vantaggi, Geschäftsführer von Autotest Südtirol, erfreut. „Die Ansprüche von Tesla sind sehr hoch, nicht nur bei der Qualität. Auch die enorme Geschwindigkeit und Agilität, die gefordert wurde, haben wir sehr gut bewältigt.“ In Zukunft sind weitere gemeinsame Projekte und somit eine Vertiefung der Partnerschaft geplant.Autotest Südtirol GmbH gehört zur CETERUM Holding GmbH. Das Unternehmen mit 115 Mitarbeitern ist in Südtirol das Kompetenzzentrum für Spritzgusstechnik und wichtigster Hersteller der Plastikkomponenten für die gesamte Gruppe.

