Tourismus erholt sich deutlich: 13,6 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr

Das teilt das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) der Handelskammer Bozen mit. Die Touristenströme nach Südtirol haben sich heuer allmählich verstärkt und die Präsenzen lagen ab April sogar über dem Vorkrisenniveau von 2019. Insgesamt gab es im ersten Halbjahr mehr als 13,6 Millionen Übernachtungen, wovon auch die Beschäftigung deutlich profitierte.Zwischen Jänner und Juli lag die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Tourismus durchschnittlich bei rund 31.100. Das sind 3,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019, hat das WIFO ermittelt.Nach der Absage der Skisaison 2020/21 hat sich das Geschäftsklima im Tourismussektor dank der Rückkehr der Wintergäste heuer wieder normalisiert. Die Umsätze nehmen zu, insbesondere mit ausländischen Kunden und die Erwartungen zur Ertragslage im laufenden Jahr sind deutlich optimistischer als bei der vorherigen Konjunkturumfrage im Februar. Zurzeit rechnen mehr als 4 von 5 Unternehmen mit einem (zumindest) zufriedenstellenden Betriebsergebnis.Betrachtet man die einzelnen Branchen des Gastgewerbes, so ist der größte Optimismus in der Gastronomie zu finden, wo fast 9 von 10 Unternehmen die Ertragslage positiv bewerten. Die Betreiber von Bars und Cafés sind ebenfalls zuversichtlicher geworden und sie geben an, heuer mehr investieren zu wollen. Schließlich sind die Erwartungen zur Ertragslage auch bei den Beherbergungsbetrieben im Allgemeinen positiv, obwohl viele Hoteliers und Gastwirte über eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit besorgt sind.Diese ist zum einen auf die Preiserhöhungen aufgrund der gestiegenen Kosten zurückzuführen und zum anderen auf die verstärkte Konkurrenz der ausländischen Destinationen infolge der verbesserten Pandemielage.Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, begrüßt den wiedergefundenen Optimismus: „Aufgrund der Pandemie mussten die Unternehmer der Südtiroler Tourismusbranche 2 schwierige Jahre und eine beispiellose Krise bewältigen. Jetzt, wo sich die Situation bessert, ist es wichtig, weiter zu investieren. Nur so kann das hohe Qualitätsniveau, für welches Südtirol als touristische Destination bekannt ist, erhalten und gesteigert werden.“Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) sagt: „Die Gastronomie und die Beherbergung erweisen sich einmal mehr als Triebfeder der heimischen Wirtschaft. Die weiterhin steigenden Lebenshaltungskosten und die hohen Energiekosten in den Herkunftsländern der Urlaubsgäste bereiten uns aber Sorgen, weil sich diese Kosten unmittelbar auf das Urlaubsbudget auswirken werden, vor allem wenn man an die Wintersaison denkt.“