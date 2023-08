Tourismus: Südtirol hat die höchste Auslastung

Starke Saisonalität

Mit einem Durchschnittswert von 45,6 Prozent über das ganze Tourismusjahr verteilt, verdrängte Südtirol das Schweizer Tessin, das zwei Jahre in Folge die höchste Bettenauslastung aller untersuchten Gebiete verbuchen konnte. Südtirol liegt allerdings noch unter dem Vor-Corona-Niveau; damals waren im Schnitt 47 Prozent der Betten belegt.Die alpinen Gebiete unterliegen ganz allgemein einer starken Saisonalität. Für den Sommer 2022 ermittelten die Statistiker eine Bettenauslastung von 45 Prozent, demgegenüber steht eine Auslastung von „nur“ 36,2 Prozent im Winter. Eine vergleichsweise hohe Bettenauslastung im Sommer 2022 gab es im Tessin (63,8 Prozent), in Südtirol (58,1 Prozent) und in Bayern (55,9 Prozent).