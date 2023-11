Transformation Tourismus Südtirol: HGJ und Eurac Research suchen Antworten

Transformation ist keine Entscheidung, sondern ein Prozess, der sich nicht mehr aufhalten lässt und dem sich auch die Tourismusbranche stellen muss. Die Frage, welche Rolle sie in dieser Transformation einnehmen möchte, ist drängender denn je. Als zukunftsweisender Sektor hat der Tourismus maßgeblich zur Entwicklung Südtirols beigetragen und kann auch in dieser Zeit des Umbruchs eine treibende Kraft für neue, zukunftsfähige Lebens- und Arbeitsmodelle sein.Wie kann der Sektor tatsächlich zu einem Vorreiter für eine nachhaltige Zukunft werden? Welche innovativen Wirtschaftsformen sind dabei denkbar? Welche Rolle spielt das Gemeinwohl, und welche praxisnahen Beispiele gibt es bereits? Damit beschäftigt sich die Fachtagung „Transformation Tourismus Südtirol: Tourismus am Wachstumslimit? Neue Chancen für Hotels und Gastbetriebe“ der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) und des Center for Advanced Studies am 30. November im Auditorium von Eurac Research.Als Keynote-Speaker konnten Jana Gebauer und Florian Bauhuber gewonnen werden. Sie forscht, spricht und schreibt unter dem Label „Die Wirtschaft der Anderen“ zu öko-solidarischen Zukünften jenseits des Wachstums. Bauhuber ist Geschäftsführer des Experten-Netzwerks „Realizing Progress“ und berät Akteurinnen und Akteure, die sich mit der Zukunft von Tourismus, Standorten und Lebensräumen beschäftigen.Zahlreiche Pionierinnen und Pioniere des Wandels mit Beispielen praktischer Umsetzung kommen bei der Fachtagung zu Wort. Neues gibt es außerdem aus der Beobachtungsstelle für nachhaltigen Tourismus in Südtirol zu berichten. Weitere Informationen unter www.hgj.it.