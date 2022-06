Tschenett: „Das ist eine untragbare Situation“

Zur Erinnerung: Vor wenigen Tagen hat die Gemeinde Terlan nach einem negativen Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft beschlossen, das Verfahren zur Ansiedlung des Bozner High-Tech-Unternehmens alpitronic zu unterbrechen. Der Unternehmerverband nahm dies zum Anlass, um in einem offenen Brief an die Politik eine zentrale Frage für die Zukunft zu stellen: „Wo will Südtirol hin?“ Hier der offene Brief. Hart ins Gericht geht nun auch Tony Tschenett, Vorsitzender des ASGB, mit dem Land und der hiesigen Bürokratie: Es könne nicht sein, dass Unternehmen, die wesentlich zum Bruttoinlandsprodukt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, langfristig vergrault werden, betont er.„Ich frage mich, ob sich die zuständigen Landesämter und gewählten Politvertreter bewusst sind, was es für den Wirtschaftsstandort Südtirol bedeuten würde, wenn auch alpitronic abwandern würde“, so Tschenett.„Wie oft ist es schon passiert, dass Bürokratie und die hiesige Gesetzgebung Unternehmen aus Südtirol vergrault und damit deren Ansiedlung im benachbarten Ausland gefördert hat?“Will Südtirol nicht das Know-how von Unternehmen, die zu den Weltmarktführern gehören und auch eminent wichtig für lokale Zulieferer sind, im Land behalten, fragt sich der ASGB-Vorsitzende. „Wollen wir nicht die geschaffenen Arbeitsplätze erhalten bzw. ausbauen?“Der ASGB-Chef warnt vor einem sich anbahnenden Kartenhauseffekt: „Welche Signalwirkung hätte eine misslungene Standortsuche von alpitronic in Südtirol auf andere Unternehmen, die expandieren wollen?“„ Ich denke, dass diese Südtirol als Wirtschaftsstandort zukünftig gar nicht mehr in Erwägung ziehen würden. Aufgabe der zuständigen Vertreter aus der Politik und in Ämtern in deren Zuständigkeit, sollte es sein, behilflich bei der Suche nach Produktionsstätten zu sein und nicht gegensätzlich zu verfahren“, so Tschenett.Tschenett fordert eine umgehende Neuanalyse der Ist-Situation im Sinne des öffentlichen Interesses.