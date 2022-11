Tschenett: „Mit 40 Euro kann man sich heutzutage wenig bis gar nichts kaufen“

„Etwas tun, sonst droht Italien und Südtirol Altersarmut“

Die italienische Regierung hat eine Erhöhung der Mindestrente um 20 Prozent beschlossen (Hier lesen Sie mehr dazu). Derzeit beträgt die Mindestrente 534 Euro. Mit der Erhöhung ab Jänner bekommen die Mindestrentner 570 Euro.„Das sind nicht einmal 40 Euro“, sagt Tschenett. „Und mit 40 Euro kann man sich bei den aktuellen Lebenshaltungskosten wenig bis gar nichts leisten“, so der Gewerkschafter. Die Inflation fresse die Rentenerhöhung auf, sagt er.Die Erhöhung der Mindestrente sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, bloß viel zu wenig. „Das betrifft aber nicht nur die Mindestrenten“, sagt Tschenett: „Die Renten insgesamt haben in Italien in den vergangenen 12 Jahren am meisten an Kaufkraft verloren, da sie kaum an die Inflation angepasst wurden.“Wenn nicht etwas getan werde, drohe Italien und damit auch Südtirol, eine Altersarmut, warnt der ASGB-Chef.