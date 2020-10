„Uns war klar, es brauchte eine neue Ausrichtung“

Martia Wimmer: Wir sind eine Online-Marketing-Agentur, die auf digitale Sichtbarkeit spezialisiert ist. Unser Team ist sehr bemüht, die besten Lösungsvorschläge für unsere Kunden zu finden und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wir sind bereits seit einigen Jahren als „Südtirol Online Marketing“ tätig, starten jetzt aber mit einem neuen Namen, neuem Logo, und allem was dazu gehört, neu durch.Wimmer: Als ich zu Südtirol Online Marketing gekommen bin, haben wir als Team gemeinsam eine Reihe von Analysen durchgeführt und uns gefragt: Wo wollen wir hin? Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Dabei wurde uns klar, dass wir eine neue Ausrichtung brauchen. Die Idee zu VIDA Marketing ist also im Team entstanden, aus einem Prozess heraus, in dem sich jeder einzelne von uns entfalten konnte – das motiviert uns natürlich umso mehr.Wimmer: Wir bieten eine Reihe von maßgeschneiderten Online-Marketing-Diensten, darunter Social-Media-Marketing, Content-Marketing, E-Mail-Marketing sowie Suchmaschinenwerbung und -optimierung an. Außerdem kümmern wir uns auch um die Vermarktung von Werbung auf Südtirols reichweitenstärksten Online-Portalen wie STOL, SüdtirolNews und SportNews.Wimmer: Als junges und engagiertes Team sind wir offen für Neues und suchen stets nach kreativen Lösungen. Zu unseren größten Stärken zählt sicherlich auch die Tatsache, dass wir neben den klassischen Marketingleistungen auch die Vermarktung von Portalwerbung anbieten. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden ein Rundumpaket in Sachen digitale Sichtbarkeit zu präsentieren.Wimmer: Die größte Herausforderung von Agenturen besteht mit Sicherheit darin, stimmige und individuelle Konzepte auszuarbeiten, die die Authentizität der einzelnen Kunden treffen und gleichzeitig die gewünschten Erfolge bringen. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert darauf, gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

