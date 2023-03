Unternehmerverband bildet Nachhaltigkeitsexperten aus

UVS bildet Ausbildungslehrgang

„In allen Bereichen der Nachhaltigkeit gibt es ein enormes Potential für technologische Entwicklung und Innovation. Energieeffizienz, schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen, Entwicklung umweltfreundlicher Lösungen für die Mobilität, das Wohnen oder die Arbeit. Unsere Unternehmen haben bereits begonnen, neue Wege zu beschreiten, aber sie brauchen Menschen, die diesen Wandel begleiten können“, wird der Direktor des Unternehmerverbandes Südtirol, Josef Negri, in der Aussendung zitiert.Qualitätsmanager, Personal-, Logistik-, Einkaufsverantwortliche, Kommunikations- und Marketingexperten sowie eigene Berufsprofile wie der „Nachhaltigkeitsmanager“: Laut einer Schätzung von Confindustria werden in den nächsten 3 Jahren die Unternehmen, aber auch die öffentliche Veraltung rund 4 Millionen Mitarbeiter mit Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit brauchen.Der Unternehmerverband hat entschieden, die Mitgliedsbetriebe durch einen spezifischen Ausbildungslehrgang zu unterstützen. Gemeinsam mit Confindustria Trient wurde ein 60-stündiger Master zu den 3 Säulen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft) organisiert.Der Lehrgang, der im Oktober begonnen hat, wurde in diesen Tagen mit einem Besuch bei RothoBlaas in Kurtatsch beendet. Über ihre Erfahrung berichteten dabei Peter Lang, Mitbegründer RothoBlaas, Mauro Franzoni, Präsident der Levico Acque und Monica Girelli, CSR Delegate der Schwabe Pharma Italia. Insgesamt haben 19 neue Nachhaltigkeitsexperten den Master erfolgreich abgeschlossen.„Aufgrund der großen Aufmerksamkeit für dieses Thema sind wir mit unserem Ausbildungszentrum CTM dabei, die zweite Auflage des Masters zu planen“, so Negri. Auf dem Programm stehen zudem weitere Lehrgänge, um die Unternehmen und ihre Mitarbeiter bei der Stärkung ihrer Kompetenzen zu unterstützen.