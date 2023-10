Vernatsch und Vernatsch-Weinkarte 2023 gesucht

Zum zehnten Mal suchen die „Dolomiten“ heuer den Vernatsch des Jahres.

Auch in diesem Jahr sind Südtirols Gasthäuser, Restaurants und Hotels eingeladen, ihre Weinkarten einzusenden.

Infos zur Teilnahme ■ Weine: Einzureichen sind 2 Flaschen einer jeden Etikette und die Weinbriefe (mit Weinbeschreibung, Detailverkaufspreis und Flaschenzahl) innerhalb Mittwoch, den 11. Oktober 2023 bei Athesia Marketing & Event, Weinbergweg Nr. 7 in Bozen. ■ Infos: vormittags unter Tel. 0471/08 15 45 oder E-Mail: [email protected]. ■ Die Weinkarten mit den angebotenen Vernatsch-Weinen sowie den glasweise angebotenen Vernatsch-Weinen (inklusive der Preise) werden bis zum 11. Oktober 2023 an den HGV geschickt per E-Mail an [email protected] oder per Post an HGV – Abteilung Kommunikation & Events, Schlachthofstraße 59, 39100 Bozen. Bei Einsendungen per Post gilt nicht der Poststempel, sondern der effektive Eingang. ■ Infos unter Tel. 0471/31 77 00.

Ziel der Aktion ist es, den Vernatsch in all seinen Spielarten – als Kalterersee, St. Magdalener, Südtiroler Vernatsch, Grauvernatsch oder Meraner – gebührend zu fördern und ihn als vielseitigen, einzigartigen, charaktervollen und typischen Südtiroler Wein aufzuwerten.Zur Teilnahme am „Dolomiten“-Vernatsch-Wettbewerb 2023 sind alle Südtiroler Vernatsch-Produzenten eingeladen. Einzureichen sind 2 Flaschen einer jeden Etikette und die entsprechenden Weinbriefe (mit Weinbeschreibung, Detailverkaufspreis und Flaschenzahl) innerhalb Mittwoch, den 11. Oktober 2023, bei Athesia Marketing & Event in Bozen. Die Teilnahme ist für die Betriebe kostenlos.Eine Jury unter der Leitung von Wein-Journalist und Sommelier Herbert Taschler wird die Weine anonym verkosten und bewerten. Die Weine mit der höchsten Punktezahl werden als „,Dolomiten„-Vernatsch des Jahres 2023“ ausgezeichnet.Gesucht wird auch heuer wieder die beste und ansprechendste Vernatsch-Weinkarte in Südtirols Gasthäusern, Restaurants und Hotels. In Zusammenarbeit mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) werden alle Restaurationsbetriebe eingeladen, mit ihrer Vernatsch-Weinkarte an der Aktion teilzunehmen.Die beste Südtiroler Vernatsch-Weinkarte wird von einer Fachjury unter den eingesandten Weinkarten ausgewählt und gemeinsam mit den besten Vernatsch-Weinen prämiert.Der Wettbewerb um den „Dolomiten“-Vernatsch des Jahres und – gemeinsam mit dem HGV – um die beste Vernatsch-Weinkarte versteht sich – ebenso wie der „Südtiroler Vernatsch-Cup“, der seit dem Jahr 2004 im „Vigilius Mountain Resort“ am Vigiljoch ausgetragen wird – als gezielte Aktion und als Unterstützung für Südtirols oftmals noch verkannten Lokalmatador unter den Weinen, den Vernatsch. „Je mehr für den Vernatsch insgesamt getan wird, desto besser ist es für die Rebsorte“, sind sich die Verantwortlichen beider Wettbewerbe einig.