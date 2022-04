Vinitaly 2022 eröffnet: Südtirol Wein mit 81 Produzenten vertreten

Halle 6 von außen. - Foto: © Südtirol Wein

Nachdem die Vinitaly in den vergangenen Jahren pandemiebedingt ausgefallen beziehungsweise auf digitale Events reduziert worden war, findet sie in diesem Jahr erstmals wieder mit Publikum und damit im gewohnten Format statt. Und wie gewohnt nutzt auch die Südtiroler Weinwirtschaft die Bühne in Verona, um sich einem breiten italienischen und internationalen Fachpublikum vorzustellen.Das Herzstück des Südtiroler Auftritts bilden 81 Produzenten, die auf 1600 Quadratmeter in Halle 6 am von IDM Südtirol organisierten Stand ihre neuen Weine präsentieren, jene also, die in diesem Jahr auf den Markt kommen. Erstmals wurde die Halle auch außen mit stimmigeren Bildern der Weinregion Südtirol gestaltet. „Wir sind zwar eine der kleinsten Weinregionen Italiens, dank unterschiedlichster Böden, Mikroklima, Höhenlagen und Hangausrichtungen aber auch eine der vielfältigsten“, betont Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein. „Und diese Vielfalt wird bei der Vinitaly sicht- und verkostbar.“Neben der Präsentation der neuen Südtiroler Weine stehen die 4 Messetage daher auch im Zeichen thematischer Verkostungen, die das Konsortium Südtirol Wein ausrichtet. Bei jeder Verkostung können 20 Weine verglichen werden, wobei die Themen von Messetag zu Messetag variieren.Mit Hilfe der Themenverkostungen, vor allem aber dank der Präsentation der neuen Weine der 81 ausstellenden Produzenten bekommt das Fachpublikum der Vinitaly einen Querschnitt durch die Welt von Südtirol Wein, einen Einblick in ein Land, in dem mehr als 5500 Weinbauernfamilien 20 verschiedene Rebsorten anbauen. „Es ist dieser breiten Palette, dem Engagement unserer Winzer und einer seit Jahren konsequent verfolgten Qualitätspolitik zu verdanken, dass unsere Weine immer mehr Aufmerksamkeit ernten – nicht nur italien-, sondern weltweit“, so Bernhart.Dem besonderen Einsatz für die Qualitätssteigerung des Weinbaus und die Förderung der Weinkultur in der jeweiligen Region und darüber hinaus wird mit dem Preis „Cangrande ai Benemeriti della Vitivinicoltura“ gewürdigt. Der diesjährige Südtiroler Preisträger ist Gottfried Pollinger von der Kellerei Nals Margreid.