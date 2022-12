Volksbank: Entlastung für Privatkunden mit Hypothekardarlehen

„Anstieg der Zinssätze der EZB abfedern“

Die steigenden Energie- und Heizkosten sowie die Inflation belasten gerade in den Wintermonaten das Haushaltsbudget vieler Familien in Südtirol. Darüber hinaus führt die Anhebung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) auch zu höheren Raten bei Wohnbaudarlehen mit variablem Zinssatz, die von den Familien getragen werden müssen.Die Volksbank hat deswegen eine konkrete Maßnahme beschlossen, die den finanziellen Druck auf Familien verringern soll. Privatkunden, die bei der Volksbank ein Hypothekardarlehen mit variablem Zinssatz abgeschlossen haben und zum Stichtag 30.11.2022 eine Restschuld zwischen 10.000 Euro und 500.000 Euro haben, erhalten auf die Darlehensraten des Zeitraums Januar bis Juni 2023 eine Reduzierung des Zinsanteils in Höhe von 0,5 Prozent. Von dieser Aktion profitieren alle Kunden, die ihre Darlehensraten von ihrem Volksbank Konto abbuchen lassen, so eine Aussendung der Volksbank.„Diese Unterstützungsmaßnahme betrifft rund 13.000 Familien in unserem Einzugsgebiet, die ihr Eigenheim mit einem Hypothekardarlehen der Volksbank finanziert haben. Damit zeigen wir, dass die Volksbank auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingeht und dass sie rasch reagiert, wenn es darum geht, in unsicheren Zeiten konkrete Lösungen zu finden“, sagt Lukas Ladurner, Präsident der Volksbank.„Wir sind eine Regionalbank und als solche ist die gute Beziehung zu unseren Kunden sowie die Kundenzufriedenheit unser stärkstes Differenzierungsmerkmal. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, eine konkrete Hilfestellung zu leisten, die das Ziel hat, den deutlichen Anstieg der Zinssätze durch die EZB vorübergehend abzufedern. In einem makroökonomischen Kontext, der viele Familien in unserem Einzugsgebiet unter Druck setzt, ist die Bank bereit, ihre Kunden zu unterstützen. Die Maßnahme umfasst Darlehen mit einem Gesamtvolumen von fast 1,3 Milliarden Euro“, fügt Alberto Naef, Generaldirektor der Volksbank, hinzu.